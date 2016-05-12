Два футболиста "Днепра" могут получить годичную дисквалификацию

Капитан днепропетровского "Днепра" Руслан Ротань и нападающий Роман Зозуля могут получить годичную дисквалификацию за применение физического воздействия на судей после матча "Заря" — "Днепр".

Арбитр матча Анатолий Абдула внес в протокол подробности инцидента сообщает SportArena.

Судя по официальным записям Абдулы, Роман Зозуля и Руслан Ротань оказывали физическое воздействие на официальных представителей матча (судей). Удар Зозули был запечатлен камерой, а Ротань, по информации издания, также бил по ногам арбитра.

Отмечается, что в Приложении №5 с перечнем дисциплинарных санкций утверждается, что "применение физической силы к официальному лицу/представителю после окончания матча" влечет за собой наказание в виде 12 месяцев отстранения от футбола.

КДК ФФУ будет изучать все подробности этого дела и планирует с разных сторон оценить ситуацию. Однако в соответствии с законом, двум лидерам "Днепра" грозит дисквалификация на один год.

Что интересно тот же перечень дисциплинарных санкций говорит, что за применение физической силы к официальным лицам по ходу матча грозит наказание только в 6 матчей.

Также в официальном протоколе есть сообщение о драке Александра Караваева и Андерсона Пико, которым также грозит дисквалификация по мотивам заседания КДК ФФУ.

Отмечается, что все скандальные вопросы по поводу матча будут рассмотрены на заседании 18 мая.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 мая Роман Зозуля ударил ногой одного из арбитров матча Кубка Украины "Заря" — "Днепр".