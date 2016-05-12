Суд арестовал имущество "Металлиста" из-за долгов

В Харькове суд удовлетворил ходатайство полиции и наложил арест на недвижимое имущество, принадлежащее ОАО "Футбольный клуб "Металлист" и ООО "Металлист Арена".

Об этом идет речь в постановлениях Киевского районного суда города Харькова от 28 апреля 2016 года, сообщает fc-metalist.com.

Отмечается, что по данным правоохранителей, по состоянию на настоящее время задолженность ПАО "ФК "Металлист" перед КП "ОСК "Металлист" составляет 4 123 026,26 гривен. Задолженность перед коммунальным предприятием не погашается. Правоохранители считают, что денежные средства, поступающие на счета ПАО "ФК "Металлист", перечисляются на счета фиктивных предприятий и разворовываются.

Также указано, что с целью уклонения от уплаты долга ПАО "ФК "Металлист" перед КП "ОСК "Металлист", руководство клуба может осуществить продажу (отчуждение) объектов недвижимого имущества, зарегистрированные за ОАО "ФК "Металлист", ООО "Металлист холдинг", ООО "Металлист арена", что может помешать уголовному производству и сделать невозможным погашение долга и убытков интересам КП "ОСК "Металлист". Поэтому правоохранители попросили в суде наложить арест на имущество клуба. Ходатайство было удовлетворено.

Вместе с тем отмечается, что арест на счета клуба не наложен.

Основателем ПАО ФК "Металлист" является ООО "Металлист ФК" ( в состав которого входят ООО "Металлист Холдинг", Компания "Епленор трейдинг лимитед", и "Хенсли кэпитал лимитед" (Hensley capital limited). Бенефициар — Сергей Курченко.

ООО "Металлист Арена" учредили ООО "Металлист ФК" и "Епленор трейдинг лимитед". Руководитель — Виталий Савоста.

Учредителем ООО "Металлист ФК" является ООО "Металлист холдинг" и кипрские и "Епленор трейдинг лимитед" и "Хенсли кэпитал лимитед". Руководитель Юрий Сухоруков.

ООО "Металлист Холдинг" учредили ООО "Металлист ФК" и "Епленор трейдинг лимитед".

Напомним, ранее сообщалось, что "Металлист" не смог пройти лицензирование в Комитете аттестации Федерации футбола Украины.