Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче" — СМИ

Главный тренер чемпионов Украины — киевского "Динамо" Сергей Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче".

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что президент клуба Азиз Йылдырым встречался с Ребровым в Киеве и пытался уговорить того возглавить команду. В Стамбуле сейчас недовольны игрой клуба под руководством Витора Перейры.

В сообщении также подчеркивается, что ранее "Фенербахче" звал на пост тренера наставника "Шахтера" Мирчу Луческу.

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров может покинуть пост главного тренера "Динамо" уже летом.