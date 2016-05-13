Португальские СМИ рассказали, кто станет преемником Луческу в "Шахтере"

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать нынешний наставник португальской "Браги" Паулу Фонсека.

Об этом сообщает португальская пресса, передает "Новое время".

По данным издания A Bola, 43-летний специалист станет преемником Мирчи Луческу после 12 лет работы румынского тренера во главе донецкой команды.

По данным медиа, финал Кубка Португалии, в котором 22 мая "Брага" сыграет с "Порту", станет последним для Фонсеки у руля "архиепископов", после чего тот сможет заняться своим трудоустройством в "Шахтере".

Молодой тренер возглавляет "Брагу" с 2015 года, вместе с которой дошел до четвертьфинала Лиги Европы нынешнего сезона, где уступил "горнякам". Ранее специалист работал с "Порту", "Пасуш Феррейрой" и "Авишем".

Напомним, ранее сообщалось, что Мирча Луческу ближайшим летом покинет тренерский мостик украинского клуба.

Фото: f-arena.com.