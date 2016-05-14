Премьер-лига: "Волынь" разгромила "Говерлу", а одесситы вырвали победу у "Стали"

В субботу, 14 мая, в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги состоялись матчи между ужгородской "Говерлой" и луцкой "Волынью", а также днепродзержинской "Сталью" и одесским "Черноморцем".

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игры проходили в Ужгороде и Днепропетровск, завершившись со счетом 1:4, 0:1 соответственно.

"На Закарпатье хозяева поля в первой половине противостояния пропустили много голов, а позже так и не смогли отыграться", — отметили журналисты.

"Говерла" — "Волынь" 1:4

Голы: Кузык, 48 — Жунич, 17, 35, Диденко, 22, 25;

"Говерла": Бабенко (Черепко, 46) — Гончар, Ягодинскис, Ряшко, Иванов — Савченко, Тома — Гемега, Гей (Котьо, 85), Кузык — Худобяк (Добровольский, 46);

"Волынь": Недилько (Шуст, 46) — Горопевшек, Шабанов, Жунич, Полевой — Кравченко, Богданов (А. Никитюк, 79) — Мемешев, Герасимюк, Козьбан (Чепелюк, 89) — Диденко;

Предупреждения: Иванов, Савченко, Гей — Герасимюк, Мемешев.

Видеообзор матча

Между тем в Днепропетровске одесситам на последних минутах игры — в добавленное арбитром время — удалось поразить ворота соперника и выиграть матч.

"Сталь" — "Черноморец" 0:1

Гол: Хобленко, 90+4

"Сталь": Панькив — Барановский (Даниелян, 87), Ищенко, Пшеничных, Воронин — Каленчук (Будник, 69), Карасюк — Лазич (Мысык, 46), Г. Малакян, Э. Малакян — Дебелко;

"Черноморец": Безрук — Петько, Мартыненко, Хочолава, Азацкий — Куценко (Матеус, 78), Кабаев — Татарков (Хобленко, 72), Ковалец, Смирнов — Коркишко (Переверза, 86);

Предупреждение: Мартыненко, Воронин — Татарков, Коркишко, Хобленко.

Напомним, ранее во Львове состоялся матч 1/2 Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Александрию" и выиграл со счетом 2:0. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: facebook.com/Футбольная Украина