Премьер-лига: "Волынь" разгромила "Говерлу", а одесситы вырвали победу у "Стали"

Игры проходили в Ужгороде и Днепропетровске соответственно.
В субботу, 14 мая, в рамках 26-го тура украинской Премьер-лиги состоялись матчи между ужгородской "Говерлой" и луцкой "Волынью", а также днепродзержинской "Сталью" и одесским "Черноморцем".
Об этом пишет football.ua.
Издание уточнило, что игры проходили в Ужгороде и Днепропетровск, завершившись со счетом 1:4, 0:1 соответственно.
"На Закарпатье хозяева поля в первой половине противостояния пропустили много голов, а позже так и не смогли отыграться", — отметили журналисты.
"Говерла" — "Волынь" 1:4
Голы: Кузык, 48 — Жунич, 17, 35, Диденко, 22, 25;
"Говерла": Бабенко (Черепко, 46) — Гончар, Ягодинскис, Ряшко, Иванов — Савченко, Тома — Гемега, Гей (Котьо, 85), Кузык — Худобяк (Добровольский, 46);
"Волынь": Недилько (Шуст, 46) — Горопевшек, Шабанов, Жунич, Полевой — Кравченко, Богданов (А. Никитюк, 79) — Мемешев, Герасимюк, Козьбан (Чепелюк, 89) — Диденко;
Предупреждения: Иванов, Савченко, Гей — Герасимюк, Мемешев.
Видеообзор матча
Между тем в Днепропетровске одесситам на последних минутах игры — в добавленное арбитром время — удалось поразить ворота соперника и выиграть матч.
"Сталь" — "Черноморец" 0:1
Гол: Хобленко, 90+4
"Сталь": Панькив — Барановский (Даниелян, 87), Ищенко, Пшеничных, Воронин — Каленчук (Будник, 69), Карасюк — Лазич (Мысык, 46), Г. Малакян, Э. Малакян — Дебелко;
"Черноморец": Безрук — Петько, Мартыненко, Хочолава, Азацкий — Куценко (Матеус, 78), Кабаев — Татарков (Хобленко, 72), Ковалец, Смирнов — Коркишко (Переверза, 86);
Предупреждение: Мартыненко, Воронин — Татарков, Коркишко, Хобленко.
Напомним, ранее во Львове состоялся матч 1/2 Кубка Украины по футболу, в котором донецкий "Шахтер" принимал "Александрию" и выиграл со счетом 2:0. Узнать больше о противостоянии можно здесь.