Украинские гимнасты выиграли два "золота" на Кубке мира в Болгарии

В Болгарии украинские гимнасты Игорь Радивилов и Олег Верняев добыли золотые медали на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике.

23-летний уроженец Мариуполя идеально выполнил опорный прыжок, а 22-летний донетчанин был лучшим на брусьях, сообщает Обозреватель.

Судьи по достоинству оценили великолепное выступление Радивилова, поставив ему результат в 15.283 балла. Второе место занял представитель Франции Захари Хримече, на третьей строчке оказался израильтянин Андрей Медведев.

Верняев показал результат 15.833 балла, опередив француза Акселя Огиса (15.500) и представителя России Дмитрия Ланкина (15.400).