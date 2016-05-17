Украинский пловец установил новый рекорд чемпионатов Европы

Украинский пловец Андрей Говоров вышел в финал плавания на 50 м баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Лондоне.

В полуфинале украинец показал результат 22,73 секунды, что стало новым рекордом чемпионатов Европы, сообщает телеканал 24 со ссылкой на swimswam.

Говоров улучшил собственное же достижение, установленное на первенстве континента-2014 в Берлине (22,87).

Еще один украинец на этой дистанции Андрей Хлопцов в полуфинале показал время 23,92 секунды и занял 11-е место, не попав в финал.

В финал 200-метровки на спине уверенно вышла украинка Дарья Зевина. В квалификации Зевина была второй, а вот в полуфинале показала первый результат — 2.08,66.

Еще один украинский пловец на дистанции 100 метров брассом Валерий Дымо с результатом 1:01,30 показал 12-й результат, оставшись за бортом финала.

Финал пройдет 17 мая во время вечерней сессии, с 20:00 по киевскому времени.