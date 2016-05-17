Испанский тренер "Динамо" уехал в Россию — СМИ

Помощник главного тренера "Динамо" Рауль Рианчо покинул свою должность и перешел работать в Ростов.

16 мая испанский тренер попрощался с командой и покинул ее расположение, сообщает "Трибуна".

Отмечается, что тренерскую карьеру Рианчо намерен продолжить в "Ростове", который возглавляет Курбан Бердыев. Вместе с ним испанец уже работал в казанском "Рубине".

По итогам этого сезона "Ростов" пробился в квалификацию Лиги чемпионов.

По информации источника, место Рианчо в "Динамо" займет другой испанец — Висенте Гомес, который до этого работал с молодежными командами "Динамо" (U-21 и U-19).

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров может возглавить турецкий "Фенербахче".