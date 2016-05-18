После финала Кубка Украины Луческу объявит об уходе из "Шахтера" — СМИ

Финал Кубка Украины станет заключительным матчем в 12-летней карьере главного тренера Мирчи Луческу в донецком "Шахтере".

Об этом со ссылкой на румынские СМИ сообщает "Террикон".

По данным румынских журналистов, такое решение на прошлой неделе на тайной встрече в Киеве согласовали Луческу и президент "Шахтера" Ринат Ахметов.

Контракт Луческу с "Шахтером" истекает 21 мая, и стороны не будет его продлевать. Об этом 70-летний специалист объявит на пресс-конференции после финала Кубка Украины между "Шахтером" и луганской "Зарей".

Напомним, двумя неделями ранее сын главного тренера "Шахтера" — Разван Луческу заявил, что отец летом покинет тренерский мостик украинского клуба. Речь могла идти об уходе коуча "горняков" в турецкий "Галатасарай".

Также напомним, что новым главным тренером "Шахтера" может стать нынешний наставник португальской "Браги" Паулу Фонсека.