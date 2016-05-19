Триумф "Севильи" в финале Лиги Европы и Коноплянка с украинским флагом: опубликованы фото

18 мая в Базеле состоялся финал Лиги Европы, в котором испанская "Севилья" обыграла английский "Ливерпуль" со счетом 3:1.

"Севилья" в третий раз подряд и в пятый в своей истории завоевала трофей Лиги Европы.

Украинец Евгений Коноплянка, выступающий за этот клуб, несмотря на то, что на поле так и не появился, ликовал со всеми, выиграв свой первый еврокубок со второй попытки.

"Севилья", благодаря этой победе, в следующем сезоне вновь сыграет в Лиге чемпионов.