Помирились. Ярмоленко и Степаненко пожали друг другу руки и заявили, что конфликт исчерпан

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко и вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко пожали друг другу руки и помирились.

Слова примирения футболисты сказали на пресс-конференции, посвященной подготовке сборной Украины к Евро-2016, сообщает Sport.ua.

"Для нас приближается очень важный турнир. Мне бы хотелось, чтобы в нашей сборной царил мир и дружба. Я привык отвечать за свои поступки. Нужно в любой ситуации и оставаться мужчиной. То, что я сделал в матче с "Шахтером" было неправильно. Я полностью виноват. Надеюсь, Тарас пожмет руку и мы будем со спокойно душой готовиться к чемпионату Европы", — сказал Ярмоленко.

"Мы с Андреем сели, поговорили, все вопросы решены. Все нормально. Мы обсудили все то, что было сделано на эмоциях. Я надеюсь, это больше никогда не повторится. Нам с Андреем еще долго играть вместе, даст Бог, будет здоровье, в сборной. На этом конфликт исчерпан. Мы готовимся к играм сборной" — заявил Степаненко.

Напомним, ранее капитан "Шахтера" Дарио Срна заявил, что Кучер и Ярмоленко должны понести большее наказание за драку.

Видео: Mykola Vasylkov.

Фото: Sport.ua.