Финал Кубка Украины: на "Зарю" и "Шахтер" зритель не идет, но с "Арены-Львов" могут снять дисквалификацию

Завтра, 21 мая, во Львове состоится финальный матч Кубка Украины между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером", однако билеты на игру не пользуются спросом у болельщиков.

Хотя "Арена-Львов" имеет 34 512 мест, к утру 20 мая было продано чуть более 8 тысяч билетов. Поэтому, чтобы увеличить посещаемость матча, Федерация футбола Украины приняла решение о бесплатном распространении тикетов по региональным федерациям, сообщает канал "Футбол1".

Чтобы подогреть интерес к матчу, во Львове перед входом в Ратушу установили позолоченный кубок Украины, где он будет находиться до финального матча.

Если финал Кубка пройдет нормально, то ФИФА может снять дисквалификацию с "Арены-Львов" на время проведения отборочных матчей на Чемпионат мира 2018 года. Об этом заявил председатель Федерации футбола Львовщины Ярослав Грисьо, сообщает "Львівський портал".

фото: portal.lviv.ua