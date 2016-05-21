Финал Кубка Украины: анонс матча "Заря" — "Шахтер"

В субботу, 21 мая, во Львове состоится финальный матч Кубка Украины по футболу между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером", начало игры запланировано на 17:00.

Об этом пишет football.ua.

В то же время издание уточнило, что она пройдет на стадионе "Арена-Львов", а следить за ней будет арбитр из Киева Евгений Арановский.

"Финал Кубка Украины будет особенным по-своему для обеих команд", — отметили журналисты.

По их данным, для "Зари" он является первым в истории клуба. "У "Шахтера" своя история: в этом году он рискует остаться без трофеев (если не считать таковым выигранный Суперкубок)", — добавило издание.

Ориентировочные составы команд-соперниц:

"Заря": Шевченко — Опанасенко, Сиваков, Форстер, Каменюка — Гордиенко, Гречишкин — Караваев, Любенович, Тотовицкий — Будковский;

"Шахтер": Пятов — Срна, Ордец, Ракицкий, Исмаили — Малышев, Степаненко — Марлос, Коваленко, Тайсон — Эдуардо.

Травмированные: Чечер — Азеведо, Бернард, Шевчук, Кобин.

Напомним, ранее СМИ писали, что после финала Кубка Украины главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу объявит об уходе из клуба. Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.