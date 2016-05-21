"Шахтер" победил "Зарю" и завоевал Кубок Украины, видео голов

В субботу, 21 мая, во Львове финальный матч Кубка Украины по футболу между луганской "Зарей" и донецким "Шахтером" завершился со счетом 0:2.

Издание уточнило, что игра проходила на стадионе "Арена-Львов", а следил за ней арбитр из Киева Евгений Арановский.

"Первый в противостоянии гол на 42-й минуте забил "горняк" Гладкий, во втором тайме ему удалось еще раз поразить ворота луганчан", — отметили журналисты.

Между тем football.ua уточнило составы команд-соперниц:

"Заря" — "Шахтер" 0:2

Голы: Гладкий, 42, 57

"Заря": Шевченко — Опанасенко (Ярмаш, 64), Сиваков, Форстер, Каменюка — Гордиенко (Липартия, 58), Чайковский — Петряк (Тотовицкий, 46), Любенович, Караваев — Будковский;

"Шахтер": Каниболоцкий — Срна, Ракицкий, Кучер, Исмаили — Малышев, Степаненко — Марлос, Коваленко (Эдуардо, 59), Тайсон (феррейра, 81) — Гладкий (Нем, 74).

Предупреждения: Форстер, Чайковский, Сиваков, Ярмаш.

Первый гол Гладкого

Второй гол Гладкого

Напомним, ранее СМИ писали, что после финала Кубка Украины главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу объявит об уходе из клуба. Ознакомиться со сведениями журналистов можно здесь.

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