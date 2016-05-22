Стали известны обладатели национальных Кубков Англии, Германии, Италии и Франции

21 мая в Англии, Германии, Италии и Франции состоялись финальные матчи национальных Кубков.

Обладателем Кубка Англии впервые с 2004 года стал "Манчестер Юнайтед", который в финале обыграл "Кристал Пэлас", пишет ZN.UA.

Манкунианцы пропустили первыми, но быстро отыгрались, а победный мяч забили в овертайме. Лингард подкараулил отскок и точно пробил с четырнадцати метров.

"Кристал Пэлас" — "Манчестер Юнайтед" — 1:2

Голы: Панчон, 78 - Мата, 81, Лингард, 110

В Италии "Ювентус" обыграл "Милан" также в дополнительное время. В равной игре все решил гол Мораты, который из центра штрафной замкнул передачу с правого фланга. "Милан" вновь остался без еврокубков.

"Милан" — "Ювентус" — 0:1

Гол: Мората, 110

В Германии победу в Кубке отпраздновала "Бавария". Мюнхенцы переиграли "Боруссию" только в серии пенальти. Решающий одиннадцатиметровый реализовал экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста.

"Бавария" — "Боруссия" Д — 0:0 (4:3 в серии пенальти)

Во Франции обладателем Кубка стал ПСЖ. Парижский гранд обыграл "Марсель", а Ибрагимович перед уходом из ПСЖ оформил дубль.

"Марсель — ПСЖ — 2:4

Голы: Товен, 12, Батшуайи, 87 — Матюиди, 3, Ибрагимович, 47 (пенальти), 82, Кавани, 57

Напомним, 21 мая донецкий "Шахтер" победил луганскую "Зарю" и завоевал Кубок Украины.