"Зенит" может промахнуться, если возьмет Луческу главным тренером — футбольный агент

Питерский "Зенит" может сделать ошибку, если предложит пост главного тренера ушедшему из донецкого "Шахтера" румынскому специалисту Мирче Луческу.

Об этом известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал в интервью российскому изданию "Спорт день за днем".

По мнению футбольного эксперта, сообщения о том, что Луческу в Питере ведет переговоры с "Зенитом" вполне ожидаемы: "Когда у тренера заканчивается контракт, в прессе всегда всплывают знаменитые клубы, готовые его пригласить. Я не удивлюсь, если завтра мы прочитаем, что Луческу якобы зовет "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" или ПСЖ. На самом деле, по моей информации, переговоры у него были с "Трабзонспором", но туда Луческу не взяли. Насколько знаю, шла речь и о других турецких клубах, но как мы видим, и это ничем не закончилось".

Селюк добавил, что если Луческу все-таки возглавит "Зенит", то сильно его удивит: "Мирче почти 71 год. Ничего не имею против тренеров такого возраста. Но при всем к ним уважении, им быть полностью погруженными в процесс дел команды и клуба уже трудно. Больше хочется отдыхать, чаще брать паузы в активном участии в тренировках. Можно, конечно, часть полномочий отдать помощникам, но это уже не то. Главный тренер тогда не будет постоянно контролировать происходящее в команде. Думаю, "Зениту" лучше делать ставку на тех, кто моложе, у кого есть перспектива".

"Успехи "Шахтера" в эпоху Луческу — не только заслуга тренера, — говорит футбольный агент. — Луческу очень повезло с хозяином клуба. Ринат Ахметов любит футбол всем сердцем, внимательно вникает во все трансферные и селекционные вопросы, тренера контролирует. Во многом, поэтому с новичками "Шахтер" всегда попадает в "десятку", они становятся лидерами команды, а потом их продают за огромные деньги. Что положительно влияет на имидж клуба и обеспечивает возможность и дальше покупать сильных футболистов. Добиваться результата при таком управлении гораздо легче. Третий аргумент – сам по себе уход Луческу из "Шахтера"…

"Если Луческу не остался в "Шахтере", значит, захотел этого именно Ахметов. На тысячу процентов убежден!" И ведь у "Зенита" уже есть сомнительный опыт приглашения человека из "Шахтера", — вспомнил Селюк о Хенке ван Стее, который занимает пост спортивного директора "Зенита", а в 2009-2014 гг. руководил футбольной академией клуба.

"Я видел Хенка в Донецке — очень много показухи. Занимался Академией (2006-2008), а ходил, курил трубку с таким видом, как будто все вопросы в клубе решает. Его самомнение настолько взлетело, что ван Стее поехал в Голландию показывать, что может все. Возглавил "Де Графсхаап". Но какой он тренер, убедительно говорит результат команды — она в том сезоне вылетела в низший дивизион", — напомнил футбольный эксперт.

"Чего за почти 7 лет (Хенк) в "Зените" добился? Они совместно с клубом каких-то звезд подготовили, кто-то в первой команде засверкал? Ладно "Зенит" — там такие мастера, что в эту компанию даже большому таланту пробиться тяжело. Но разве он за это время подготовил и продал кого-нибудь за приличные деньги в другие клубы? Нет же! Будь серьезный спрос на воспитанников зенитовской Академии, плати за них серьезные суммы другие сильные команды, уже этим приглашение Хенка можно было считать оправданным. А нынешние результаты указывают на то, что "Зенит" порой ошибается в ключевых вопросах. И если возьмет Луческу, может промахнуться снова", — резюмировал Селюк.

Напомним, за 12 лет у руля "Шахтера" Луческу завоевал 22 титула, а именно — обладатель Кубка УЕФА — 2009; 8-кратный чемпион Украины— 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 6-кратный обладатель Кубка Украины — 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016; 7-кратный обладатель Суперкубка Украины — 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

Команда Луческу пять раз подряд становилась чемпионом Украины, не зная себе равных с 2010 по 2014 годы.

Кроме того, румынский специалист добыл индивидуальные титулы, такие, как заслуженный тренер Украины, лучший тренер Украины— 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; полный кавалер ордена "За заслуги".

Тренер шесть раз подряд признавался лучшим в стране. Даже в 2009-м году, когда его команда не сумела стать чемпионом Украины.