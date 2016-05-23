"Зенит" может промахнуться, если возьмет Луческу главным тренером — футбольный агент

23 мая 2016, 15:24

"Зениту" лучше делать ставку на тех, кто моложе, считает Дмитрий Селюк

Мирча Луческу

Питерский "Зенит" может сделать ошибку, если предложит пост главного тренера ушедшему из донецкого "Шахтера" румынскому специалисту Мирче Луческу.

Об этом известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал в интервью российскому изданию "Спорт день за днем".

По мнению футбольного эксперта, сообщения о том, что Луческу в Питере ведет переговоры с "Зенитом" вполне ожидаемы: "Когда у тренера заканчивается контракт, в прессе всегда всплывают знаменитые клубы, готовые его пригласить. Я не удивлюсь, если завтра мы прочитаем, что Луческу якобы зовет "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" или ПСЖ. На самом деле, по моей информации, переговоры у него были с "Трабзонспором", но туда  Луческу не взяли. Насколько знаю, шла речь и о других турецких клубах, но как мы видим, и это ничем не закончилось".

Селюк добавил, что если Луческу все-таки возглавит "Зенит", то сильно его удивит: "Мирче почти 71 год. Ничего не имею против тренеров такого возраста. Но при всем к ним уважении, им быть полностью погруженными в процесс дел команды и клуба уже трудно. Больше хочется отдыхать, чаще брать паузы в активном участии в тренировках. Можно, конечно, часть полномочий отдать помощникам, но это уже не то. Главный тренер тогда не будет постоянно контролировать происходящее в команде. Думаю, "Зениту" лучше делать ставку на тех, кто моложе, у кого есть перспектива".

"Успехи "Шахтера" в эпоху Луческу — не только заслуга тренера, — говорит футбольный агент. — Луческу очень повезло с хозяином клуба. Ринат Ахметов любит футбол всем сердцем, внимательно вникает во все трансферные и селекционные вопросы, тренера контролирует. Во многом, поэтому с новичками "Шахтер" всегда попадает в "десятку", они становятся лидерами команды, а потом их продают за огромные деньги. Что положительно влияет на имидж клуба и обеспечивает возможность и дальше покупать сильных футболистов. Добиваться результата при таком управлении гораздо легче. Третий аргумент – сам по себе уход Луческу из "Шахтера"…

"Если Луческу не остался в "Шахтере", значит, захотел этого именно Ахметов. На тысячу процентов убежден!" И ведь у "Зенита" уже есть сомнительный опыт приглашения человека из "Шахтера", — вспомнил Селюк о Хенке ван Стее, который занимает пост спортивного директора "Зенита", а в 2009-2014 гг. руководил футбольной академией клуба.

"Я видел Хенка в Донецке — очень много показухи. Занимался Академией (2006-2008), а ходил, курил трубку с таким видом, как будто все вопросы в клубе решает. Его самомнение настолько взлетело, что ван Стее поехал в Голландию показывать, что может все. Возглавил "Де Графсхаап". Но какой он тренер, убедительно говорит результат команды — она в том сезоне вылетела в низший дивизион", — напомнил футбольный эксперт.

"Чего за почти 7 лет (Хенк) в "Зените" добился? Они совместно с клубом каких-то звезд подготовили, кто-то в первой команде засверкал? Ладно "Зенит" — там такие мастера, что в эту компанию даже большому таланту пробиться тяжело. Но разве он за это время подготовил и продал кого-нибудь за приличные деньги в другие клубы? Нет же! Будь серьезный спрос на воспитанников зенитовской Академии, плати за них серьезные суммы другие сильные команды, уже этим приглашение Хенка можно было считать оправданным. А нынешние результаты указывают на то, что "Зенит" порой ошибается в ключевых вопросах. И если возьмет Луческу, может промахнуться снова", — резюмировал Селюк.

Напомним, за 12 лет у руля "Шахтера" Луческу завоевал 22 титула, а именно — обладатель Кубка УЕФА — 2009; 8-кратный чемпион Украины— 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 6-кратный обладатель Кубка Украины — 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016; 7-кратный обладатель Суперкубка Украины — 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

Команда Луческу пять раз подряд становилась чемпионом Украины, не зная себе равных с 2010 по 2014 годы.

Кроме того, румынский специалист добыл индивидуальные титулы, такие, как заслуженный тренер Украины, лучший тренер Украины— 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; полный кавалер ордена "За заслуги".

Тренер шесть раз подряд признавался лучшим в стране. Даже в 2009-м году, когда его команда не сумела стать чемпионом Украины.

 

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