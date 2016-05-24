Луческу официально подписал контракт с "Зенитом"

Соглашение рассчитано на 2 года.
Сегодня, 24 мая, питерский "Зенит" объявил о назначении румынского специалиста Мирчи Луческу новым главным тренером клуба.
Об этом сообщается на официальной страничке команды в соцсети.
Соглашение Луческу с сине-бело-голубыми рассчитано на два сезона и предусматривает возможность продления еще на один год.
По словам агента Аркадия Запорожану, перед перед 70-летним тренером стоит задача вывести "Зенит" в десятку лучших клубов Европы.
#Официально: Мирча Луческу — новый главный тренер "Зенита"!— ФК "Зенит" (@zenit_spb) 24 мая 2016 г.
Подробности: https://t.co/qFPTU4eOFQ pic.twitter.com/wHc5Jw8rco
Напомним, Луческу в "Зените" получит 60 млн на трансферы новых футболистов.
Также напомним, что за 12 лет у руля "Шахтера" Луческу завоевал 22 титула, а именно — обладатель Кубка УЕФА — 2009; 8-кратный чемпион Украины— 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 6-кратный обладатель Кубка Украины — 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016; 7-кратный обладатель Суперкубка Украины — 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.
Команда Луческу пять раз подряд становилась чемпионом Украины, не зная себе равных с 2010 по 2014 годы.
Кроме того, румынский специалист добыл индивидуальные титулы, такие, как заслуженный тренер Украины, лучший тренер Украины— 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; полный кавалер ордена "За заслуги".
Тренер шесть раз подряд признавался лучшим в стране. Даже в 2009-м году, когда его команда не сумела стать чемпионом Украины.
фото: ФК "Зенит"