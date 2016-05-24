Луческу официально подписал контракт с "Зенитом"

Сегодня, 24 мая, питерский "Зенит" объявил о назначении румынского специалиста Мирчи Луческу новым главным тренером клуба.

Об этом сообщается на официальной страничке команды в соцсети.

Соглашение Луческу с сине-бело-голубыми рассчитано на два сезона и предусматривает возможность продления еще на один год.

По словам агента Аркадия Запорожану, перед перед 70-летним тренером стоит задача вывести "Зенит" в десятку лучших клубов Европы.

Напомним, Луческу в "Зените" получит 60 млн на трансферы новых футболистов.

Также напомним, что за 12 лет у руля "Шахтера" Луческу завоевал 22 титула, а именно — обладатель Кубка УЕФА — 2009; 8-кратный чемпион Украины— 2005, 2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; 6-кратный обладатель Кубка Украины — 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016; 7-кратный обладатель Суперкубка Украины — 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015.

Команда Луческу пять раз подряд становилась чемпионом Украины, не зная себе равных с 2010 по 2014 годы.

Кроме того, румынский специалист добыл индивидуальные титулы, такие, как заслуженный тренер Украины, лучший тренер Украины— 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014; полный кавалер ордена "За заслуги".

Тренер шесть раз подряд признавался лучшим в стране. Даже в 2009-м году, когда его команда не сумела стать чемпионом Украины.

фото: ФК "Зенит"