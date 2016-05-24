Больше магазинов и ресторанов. Капитан "Шахтера" объяснил разницу между Киевом и Донецком

В Киеве в три раза больше магазинов, ресторанов и других подобных мест, чем в Донецке.

Об этом заявил капитан "Шахтера" Дарио Срна, в интервью Tribuna.com.

"Здесь больше выбор ресторанов, магазинов и подобных мест. Но все, что есть в Киеве, есть в Донецке – в три раза меньше, но есть. Очень много дончан здесь, постоянно встречаю. И сами киевляне очень приятные", — сказал Срна.

"Мы всегда будем благодарны Киеву за то, что так хорошо нас приняли. И я всегда буду говорить: "Дякую, Львів". Без поддержки Львова мы, возможно, и не добились бы такого результата в Лиге Европы. Даже в Киеве мы постоянно чувствуем поддержку — в ресторане, магазине общаешься с людьми, они понимают наше положение, переживают. Сначала были какие-то проблемы и сегодня бывают неприятные ситуации, но это все быстро забывается", — резюмировал хорват.

Вместе с тем он признался, что в Киеве к нему изменилось отношение после скандальной выходки с матом в адрес "Динамо".

"После этой песни в самолете один или два человека показали мне средний палец. Но я их прекрасно понимаю, потому что сам виноват", — добавил хорват.

Напомним, ранее Срна поставил под сомнение чемпионство "Динамо".