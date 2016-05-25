Нападающий Евгений Селезнев получил шанс сыграть на Евро-2016 и прибыл в расположение национальной сборной Украины.

Воспитанник "Шахтера" пополнил состав национальной команды, которая проводит тренировочный сбор в Италии, сообщает Sport Arena.

Сообщается, что Селезнев имеет хорошие шансы попасть в окончательную заявку сборной Украины на Евро-2016.

29 мая сборная Украины сыграет товарищеский матч против Румынии, а 3 июня сразится с Албанией.

По итогам жеребьевки чемпионата Европы-2016 подопечные Фоменко попали в одну группу с Германией, Польшей и Северной Ирландией.

Напомним, Селезнев покинул "Днепр" и перешел в российскую команду "Кубань", что вызывало неоднозначную реакцию общественности.

14 мая форвард разорвал контракт с краснодарским клубом и вернулся в "Шахтер", воспитанником которого он является.