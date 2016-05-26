Если Ребров покажет, что по-настоящему в него верит, Гладкий кого угодно в асфальт укатает — эксперт

Перешедший из донецкого "Шахтера" в киевское "Динамо" на правах свободного агента форвард Александр Гладкий может составить конкуренцию другим нападающим столичного клуба, главное — придать ему уверенность в собственных силах.

Об этом спортивный журналист, главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков пишет в своей конференции на MatchDay.ua.

"Главный бич этого футболиста — периодическое пропадание уверенности в собственных силах на почве недоверия тренера, — поделился мнением футбольный эксперт. — Мыслю так: если тренер (Сергей Ребров) сумеет показать Саше, что он в него по-настоящему верит, Гладкий кого угодно в асфальт укатает".

Напомним, "Динамо" подписало Гладкого на 3 года, соглашение вступает в действие с 1 июля.

Гладкий родился 24 августа 1987 года. В чемпионате Украины выступал за клубы "Металлист", ФК "Харьков", "Шахтер", "Днепр", "Карпаты". В составе национальной сборной Украины провел 11 матчей, забил 1 мяч.