Экс-капитан "Динамо" назвал предателями игроков сборной, уехавших играть за Россию

Бывшие игроки сборной Украины Юрий Никифоров, Илья Цымбаларь и Олег Саленко совершили предательство, когда в начале 1990-х решили выступать за российскую национальную команду.

Об этом заявил бывший защитник киевского "Динамо" и сборной Украины Олег Лужный, передает "Чемпионат" со ссылкой на "Футбол".

Лужный напомнил, что в первом в истории матче сборной Украины не было ни одного легионера.

Тогда, в товарищеском поединке с Венгрией 29 апреля 1992 года Никифоров, Цымбаларь и Саленко вышли на поле в составе желто-синих. Все трое впоследствии выступали за российскую национальную команду.

"Стоит ли считать их предателями? Да, это и есть чистое предательство! Они должны были играть за свою сборную. Понятно, что им в России предложили лучшие условия. И всё же, несмотря на то что они играли в чемпионате России, они не должны были соглашаться выступать за сборную России", — отметил Лужный.

По его словам, он никогда не променял бы родину, никакие деньги не могут сравниться с патриотизмом. Не должен был влиять на их решение, считает наставник "Карпат", и соблазн сыграть на ЧМ-1994.

Напомним, ранее нардеп Береза объяснил, почему из сборной нужно выгнать Селезнева и двух игроков "Шахтера".

Фото: 2012.dynamo.kiev.ua.