Финал Лиги чемпионов: Счастье Зидана и предчувствие Роналду: опубликованы фото

28 мая состоялся финал Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором "Реал" обыграл "Атлетико" в мадридском дерби в серии пенальти — 1:1.

Команды сыграли вничью в основное и дополнительное время — 1:1, а по пенальти победил "Реал" — 5:3, решающий удар реализовал Криштиану Роналду.

После матча, Роналду признался, что перед серией пенальти был уверен, что сможет реализовать победный удар, сообщается на сайте УЕФА.

"Я должен был забивать. У меня было чувство, что забью победный мяч, и поэтому сказал Зинедину Зидану, чтобы он держал меня на поле до последнего. Это был великолепный матч, я выиграл Лигу чемпионов в третий раз. Просто мечта", — заявил Роналду.

"Мы очень рады, финалы всегда трудны. Команда здорово играла и выстрадала эту победу. Это впечатляющий успех. Знал, что забью решающий пенальти. Я в себе не сомневался. Сейчас я счастлив. Хочу разделить эту победу со всеми болельщиками "Реала", — добавил португалец.

По итогам сезона, Роналду также стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, на его счету 16 голов.

"Если это так, то я, конечно, рад. Все эти рекорды бьются естественным образом. Рекорд по голам за один розыгрыш — 17 голов — принадлежит мне. В этой кампании было 16, а вместе с пенальти — тоже 17", — сказал форвард.

В свою очередь, тренер "Реала" Зинедин Зидан доволен игрой команды и е результатом.

"Я мечтал об этом. Когда президент дал мне такой шанс, с этой командой, с игроками такого калибра, с такими талантливыми футболистами, у меня была возможность добиться чего-то серьезного, и сегодня мы это сделали.

Я счастлив, потому что моя жизнь давно связана с этим великим клубом - сначала как игрок, потом как помощник тренера и сейчас как главный тренер. Я действительно горжусь, что нахожусь в этой великолепной семье", — сказал он.