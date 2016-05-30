Вратарь сборной Украины может стать игроком "Динамо" — СМИ

Вратарь сборной Украины и турецкого "Бешикташа" Денис Бойко уже нынешним летом может стать игроком киевского "Динамо".

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Мilliyet.

Отмечается, что "Динамо" уже отправило официальное предложение по Бойко в офис "Бешикташа".

Кроме того, подчеркивается, что ранее Бойко поругался с главным тренером стамбульской команды Шенолом Гюнешом из-за нежелания украинца уходить в аренду. Теперь клуб не рассчитывает на футболиста при подготовке к следующему сезону.

Бойко перешел в "Бешикташ" из "Днепра" в январе 2016 года, но проиграл конкуренцию за место в основном составе команды местному голкиперу Толге Зенгину.

Напомним, Бойко является воспитанником киевского "Динамо". На Евро-2016 он поедет в качестве резервного вратаря сборной Украины.

Напомним, ранее экс-форвард "Шахтера" объяснил, почему выбрал "Динамо".