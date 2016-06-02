Фьюри уверяет, что за 12 недель может превратить себя из жирного кабана в Адониса

Победивший украинского супертажеловеса Владимира Кличко британский боксер Тайсон Фьюри заявил, что за 12 недель может превратить себя из жирного кабана в "рельефного Адониса".

Об этом он сообщил в интервью The Telegraph, пишет Boxing News.

В то же время спортсмен подчеркнул, что ему не нужно поддерживать себя в хорошей форме на протяжении всего года.

"Кличко сидит в спортзале 365 дней в году, а мне достаточно и 12 недель перед боем", — отметил британец.

Напомним, в Дюссельдорфе (Германия) Владимир Кличко провел 12-раундовый бой с Тайсоном Фьюри и проиграл по очкам, не сумев отстоять свои титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBО и IBO. В начале июля между ними запланирован матч-реванш.

Адонис является персонажем древнегреческой мифологии, он славился своей красотой, был пастухом и охотником на зайцев. Примечательно, что ему удалось покорить сердце богини любви — Афродиты.