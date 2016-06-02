Журналист рассказал, когда Ярмоленко покинет "Динамо"

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко покинет клуб в летнее межсезонье.

Об этом сообщил украинский спортивный журналист Дмитрий Ильченко в Twitter.

Он отметил, что на трансфер футболиста не повлияет его выступление в составе сборной Украины на Евро-2016.

"Очень похоже, что английский клуб, уже интересовавшийся Ярмоленко, созрел выкупить его трансфер независимо от того, как он выступит на Евро", — написал Ильченко.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство киевского "Динамо" заявило представителям лидера атаки клуба Ярмоленко о своей готовности отпустить нападающего в любой клуб, который предложит за Андрея не менее 25 млн фунтов (около 36,4 млн долл.).