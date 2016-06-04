Фаны "Металлиста": Курченко должен сидеть в тюрьме

Ее организовали фаны, чтобы поддержать любимую команду, которая сейчас переживает тяжелые времена, и призвать власть обратиться внимание на проблемы клуба.

"Металлист" — это сердце Харькова. "Металлист" должен жить, и он будет жить! Власть должна как-то вмешаться!", — заявил легендарный вратарь "Металла" Александр Горяинов.

Он признался, что надеется на то, что прежний владелец и президент "Металлиста" Александр Ярославский вернется и поможет команде.

"Я надеюсь на это", — сказал Горяинов.

Его поддержали легендарный тренер "Металлиста" Мирон Маркевич, под руководством которого клуб стабильно занимал призовые места в национальном чемпионате и участвовал в Кубке УЕФА (Лиге Европы) и Евгений Красников, бывший спортивный директор клуба.

На возвращение Ярославского надеются и фаны. Они развернули баннеры "Ярославский, спасай "Металл!" и "Власть, не дай уничтожить "Металлист!".

"Если вернется Ярославский, это будет чудесно, потому что это человек, который построил "Металлист". Он знает, что такое клуб, как это работает. Вряд ли кто-то другой будет рассматривать вариант такой инвестиции в прифронтовой город", — считает один из организаторов акции Игорь Лядов.

Он добавил, что в нынешнем плачевном состоянии "Металлиста" (многомесячные долги по зарплате, Федерация футбола Украины отказала клубу в выдаче аттестатов на участие в чемпионате Украины сезона 2016-2017 гг. и т.д.) болельщики винят нынешнего владельца и считают, что его нужно привлечь к ответственности

Если у нас на стадионе каждый матч звучат заряды "Курченко –г*ндон!", вы понимаете, что чувствуют фанаты. Этот человек должен сидеть в тюрьме. Фанаты не верят нынешнему владельцу, они его ненавидят всей душой", — сказал Лядов.

Акция завершилась файер-шоу.