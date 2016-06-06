Шевченко о Гусеве: уважаю, но нужно принимать тяжелые решения

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал отсутствие правого вингера киевского "Динамо" 33-летнего Олега Гусева в финальной заявке команды Михаила Фоменко на Евро-2016.

"Я очень уважаю Олега Гусева и всех рябят, которые не смогли попасть в окончательную заявку сборной, но, к сожалению, приходится принимать тяжелые решения", — сказал Шевченко в эфире программы "Профутбол" на канале "2+2".

В то же время полузащитник сборной Евгений Коноплянка в эфире той же программы заявил, что игроков, которые не попали в финальную заявку сборной на Евро-2016, нужно было оставить в расположении команды.

"Наверное, было бы правильно, чтобы те игроки, которые не поедут на Евро, остались с нами. Потому что мы команда, семья, мы — единое целое. Считаю, что они помогли бы нам психологически, ведь находились бы всегда рядом", — сказал Коноплянка.

Напомним, неделей ранее у Фоменко назвали состав сборной Украины на Евро-2016, после чего Олег Гусев, Артем Кравец, Никита Каменюка, Евгений Шахов, Иван Петряк и Максим Малышев покинули расположение сборной.

Также напомним, Шевченко пообещал, что на Евро-2016 сборная Украины всех удивит и порекомендовал следить за Андреем Ярмоленко.