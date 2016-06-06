Калитвинцев стал новым главным тренером московского "Динамо"

Совет директоров московского клуба "Динамо" одобрил назначение украинского тренера Юрия Калитвинцева главным наставником команды.

Сообщается, что одним из его помощников в тренерском штабе бело-голубых станет Юрий Ковтун, последним местом работы которого был футбольный клуб "Тосно", сообщает championat.com.

По итогам минувшего сезона, "Динамо" вылетело во вторую по силе лигу чемпионата России, заняв 15-е место в РФПЛ.

Юрий Калитвинцев ранее тренировал юношеские сборные Украины U17 и U19, вторую команду киевского "Динамо", был ассистентом и и.о. национальнм сборной Украины. В 2013-2014 годах тренировал российскую "Волгу".

Напомним, ранее Калитвинцев называл себя русским, который хорошо себя ощущает в Украине.