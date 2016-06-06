Новый главный тренер "Шахтера" не хочет сравнений с Луческу: у меня есть маленький плюс

Новый главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что его не нужно сравнивать с предыдущим наставником "горняков" — Мирчей Луческу.

Об этом он сказал в эфире программы "ПроФутбол" на телеканале "2+2", пишет УНИАН.

В то же время португальский специалист подчеркнул, что у него есть "маленький плюс".

"Луческу — это Луческу, а Фонсека — это Фонсека. Не нужно сравнивать, нужно сосредоточиться на своей работе. У меня своя философия", — отметил тренер.

Напомним, Мирча Луческу стал наставником "Шахтера" 18 мая 2004 года, а спустя 12 лет и три дня ушел в отставку в статусе лучшего и самого титулованного специалиста в украинском футболе.