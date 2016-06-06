В Монако украинские пловцы завоевали три медали

В выходные, 4 и 5 июня, в Монте-Карло (Монако) состоялся первый этап серии "Маре Нострум", в рамках которого украинские пловцы завоевали две золотые и одну серебряную медаль.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные официального сайта соревнований.

В тоже время агентство уточнило, что на высшую ступеньку пьедестала почета дважды поднимался Андрей Говоров.

"Украинец финишировал первым в плавании на 50 метров баттерфляем (результат 23,30 секунды)", — отметили журналисты.

По их данным, вторым стал австриец Саша Субарски, проиграв Говорову 0,94 секунды, третьим – француз Антуан Ралеф (+1,10). "В 1/8 финала Говоров установил рекорд соревнований, финишировав со временем 23,17 секунды", — добавило агентство.

Кроме того, на дистанции 50 метров вольным стилем наш соотечественник победил с новым рекордом Украины — 21,62 секунды, опередив на 0,54 секунды спортсмена из Франции Клемана Миньона и на 0,95 — россиянина Андрея Гречина.

"Дарья Степанюк завоевала серебряную медаль в плавании на 50 метров баттерфляем с результатом 27,09 секунды. Быстрее была только шведка Тереза Альсхаммар (26,28), а тройку призеров замкнула итальянка Люция Мартелли (27,58)", — подчеркнуло агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что в Лондоне (столица Великобритании) на чемпионате Европы по водным видам спорта в программе плавания Андрей Говоров также завоевал золотую медаль в заплыве на 50 метров баттерфляем.

Фото: facebook.com/olympicua