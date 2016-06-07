Фаны московского "Динамо" протестуют против назначения украинского тренера: опубликовано видео

Болельщики московского "Динамо" устроили специальную акцию протеста против назначения на должность главного тренера команды известного украинского специалиста Юрия Калитвинцева.

Поклонники "бело-синих" не хотят видеть украинца наставником команды. Болельщики попросту не верят, что он сможет помочь их любимому клубу вернуться из Первого дивизиона в Премьер-лигу, пишет Обозреватель.

А всего 5 пунктов. Так болельщики голосовали за резолюцию pic.twitter.com/jLgutomckz — Иван Ковалёв (@ganya_ivolgin) 6 червня 2016 р.

Напомним, совет директоров московского клуба "Динамо" одобрил назначение украинского тренера Юрия Калитвинцева главным наставником команды.