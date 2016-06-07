Защитник сборной Украины о матче с Германией: нам все по силам, все будет зависеть от нас

Выступающая на Евро-2016 сборная Германии — сильная команда, однако и национальная сборная Украины должна показать свою игру.

Об этом защитник сборной Украины Богдан Бутко рассказал в интервью изданию Sport.ua.

"Немцы — очень сильная команда. Франция, Германия, Испания — фавориты всего чемпионата. Но ничего страшного, со всеми командами можно играть. Главное — свою игру показать. От нас будет все зависеть", — считает украинский игрок.

Отвечая на вопрос, кто наш главный конкурент в борьбе за выход в плей-офф, защитник заметил: "Польша — хорошая команды. Ирландцы, на мой взгляд, тоже не подарок. Некоторые говорят, что от первой игры ничего не будет зависеть, даже если немцам проиграем. Но мне кажется, что нужно с первого поединка попытаться взять все в свои руки, потому что с Польшей и Ирландией тоже будет нелегко. Тем более первая игра, непонятно, как немцы сыграют. Они в товарищеской игре Словакии проиграли. Я думаю, нам все по силам, все будет зависеть от нас".

"В первую очередь, хочется, чтобы команда хорошо выступила. Также, думаю, каждый футболист ставит перед собой какую-то задачу: показать себя, чтобы его увидели другие клубы — и он уехал в ту же Европу. Думаю, большинство захочет себя проявить", — говорит защитник.

Вспомнив Андрея Шевченко, который на Евро-2012 еще был игроком, а теперь стал тренером сборной, Богдан рассказал: "Он ко мне хорошо относится. Я уважаю его как игрока и как тренера. Это очень хорошо, особенно для молодых игроков. Подсказок много от него, есть же какие-то жизненные моменты. Это все на пользу пойдет".

"Молодая кровь тоже нужна. Все-таки он не так давно закончил карьеру футболиста, это тоже немаловажно. Будем выполнять то, что от нас требуют наставники (Фоменко, Онищенко и молодой Шевченко — Ред.) и надеяться на хороший результат", — подытожил Бутко.

Напомним, матч сборных Украины и Германии на Евро-2016 состоится в воскресенье, 12 июня, в Лилле на стадион "Пьер Моруа".

фото: ffu.org.ua