Евро-2016: Коноплянка и Ротань о сборной Германии — очень сложный оппонент, но и у нас есть козыри

После прибытиям сборной Украины во Францию на Евро-2016, атакующий полузащитник национальной команды Евгений Коноплянка поделился своими эмоциями.

"В воздухе во время посадки немного потрясло, но чемпионат, надеюсь, получится для нас более гладким. Сборы в Италии и Швейцарии прошли великолепно, и мы с нетерпением ждем начала чемпионата.

Понимаем, что в лице Германии у нас очень сложный оппонент в стартовом матче, но я нисколько не нервничаю. Сейчас мы просто рады, наконец, прилететь сюда", — цитирует Коноплянку официальный сайт УЕФА.

Капитан сборной Украины, полузащитник Руслан Ротань тоже рассказал, что думает о стартовом поединке на Евро-2016 против Германии, а также оценил шансы соперников по группе "С", где и будет выступать сборная Украины.

"После перелета из Швейцарии нам нужны сутки на адаптацию, сон, и уже со среды тренеры начнут целенаправленную подготовку к игре с Германией. Мы знаем, что два ключевых игрока обороны у них травмированы — это Хуммельс и Швайнштайгер. И все-таки наша задача использовать эти козыри, показать системную игру с первых минут.

Мы не только команда, мы представляем нашу страну. Поэтому эта игра будет иметь для всех очень большое значение. Немцы фавориты группы, все это понимают, а шансы Украины, Северной Ирландии и Польши я бы назвал равными.

Поляки прогрессируют очень быстро. У них есть звезды в каждой линии. Ну, а североирландцы не проигрывают, кажется, уже 10 матчей кряду. Здесь каждая команда может оказаться и второй, и последней", — цитирует Ротаня XSport.

Напомним, защитник сборной Украины Богдан Бутко заявил о предстоящем матче с Германией: нам все по силам, все будет зависеть от нас.

Также напомним, матч сборных Украины и Германии на Евро-2016 состоится в воскресенье, 12 июня, в 22:00 по Киеву в Лилле на стадионе "Пьер Моруа".

фото: dynamo.kiev.ua