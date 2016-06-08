Фоменко назвал задачу тренеров сборной Украины на Евро-2016

Главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко заявил, что во Францию на Чемпионате Европы (Евро-2016) наставники должны психологически правильно настроить наших игроков.

Об этом он сообщил в интервью газете "Команда", пишет dynamo.kiev.ua.

По его мнению, у спортсменов не будет проблем с физической подготовкой.

"На первый план выйдет психология игроков, и наша задача подобрать ключ, который поможет реализовать футболистам все свои возможности...", — отметил специалист.

Напомним, сборная Украины уже прибыла во Францию, Евро-2016 на территории государства стартует 10 июня. Первая игра нашей команды пройдет 12 числа, ее соперником будет Германия.