Ультрас "Металлиста" против переезда "Шахтера" в Харьков, грозят срывать матчи "горняков"

После того, как ультрас "Металлиста" узнали о намерении донецкого "Шахтера" переехать в Харьков, они обратились с открытым письмом к Службе безопасности Украины, котором содержится просьба не разрешать клубу "горняков" переехать в первую столицу Украины.

"Вся эта гвардия "победителей" и "хозяев страны" уже доказала свой талант управленцев. Результаты их управления мы еще долго будем разгребать всей страной. Козыряя наворованными миллиардами, они конечно же будут имитировать социальную деятельность и патриотизм, культивируя ХНР. Что бы потом торговаться, как это было на Донбассе. Они потом сбегут в другой регион, когда придут зеленые человечеки, а харьковчане останутся один на один с результатами такого гостеприимства", — заявили болельщики.

"Поверьте, срыв матчей — это минимум, на который мы готовы пойти, что бы не пустить этих мразей в наш город!", — говорится в письме.

В "Шахтере" пока не отвечают на вопрос, где будут базироваться в следующем сезоне. Однако матчи еврокубков точно обещают играть во Львове.

Напомним, сейчас положение харьковской команды вызывает опасение за ее будущее, тем более что в мае суд арестовал имущество "Металлиста" из-за долгов.

Также напомним, что два года назад в Харькове прошла совместная музыкальная акция, на которой ультрас "Металлиста" и "Шахтера" обложили Путина матом.

Фото: ВКонтакте ультрас "Металлиста"