Ломаченко и пуэрториканец провели дуэль взглядов, опубликовано видео

В американском Нью-Йорке чемпион мира по версии WBO в полулегком весе боксер Василий Ломаченко и чемпион мира по этой же версии в первом легком весе пуэрториканец Роман Мартинес провели дуэль взглядов.

Об этом пишет ZN.UA, ссылаясь на данные нашего соотечественника.

Издание уточнило, что мероприятие состоялось на пресс-конференции перед запланированным на 11 июня боем за пояс, который принадлежит последнему боксеру.

"Если ты хочешь побить меня, тебя придется меня убить, но в таком случае ты должен и сам быть готов умереть в ринге!", — сказал пуэрториканец украинцу.

Напомним, поединок между Ломаченко и Мартинесом должен состояться в Нью-Йорке в ночь с 11 на 12 июня по киевскому времени. Ранее наш боксер в Лас-Вегас нокаутировал мексиканца Ромуло Коасича.

Видео: trboxing