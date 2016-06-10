Знаменитый канкан, выступление Дэвида Гетты. Как во Франции открыли Евро-2016, опубликованы фото и видео

В пятницу, 10 июня, во Франции в Сен-Дени состоялась церемония открытия Чемпионата Европы (Евро-2016), после которой сборная страны начала игру с Румынией.

Об этом свидетельствуют сведенния, приведенные УНИАН.

В то же время журналисты уточнили, что мероприятие прошло на стадионе "Стад де Франс".

"В начале знаменитый танец канкан исполнили 400 девушек, затем прозвучало попурри из песен Эдит Пиаф и выступил один из самых известных французских диджеев — Дэвид Гетта", — отметило агентство.

Потом шведская певица Зара Ларссон исполнила гимн Евро-2016. "В конце церемонии французские самолеты пролетели строем, изобразив флаг Франции, а трибуны окрасились в цвета флагов всех стран-участниц турнира", — добавили сотрудники СМИ.

Напомним, во Франции Чемпионат Европы пройдет на десяти стадионах в девяти городах государства и завершится 10 июля. Первая игра сборной Украины состоится 12 июня, тогда она сразится с Германией.

Видео: Armenian Sports Channel