Знаменитый канкан, выступление Дэвида Гетты. Как во Франции открыли Евро-2016, опубликованы фото и видео

Мероприятие состоялось в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс".
Об этом свидетельствуют сведенния, приведенные УНИАН.
В то же время журналисты уточнили, что мероприятие прошло на стадионе "Стад де Франс".
"В начале знаменитый танец канкан исполнили 400 девушек, затем прозвучало попурри из песен Эдит Пиаф и выступил один из самых известных французских диджеев — Дэвид Гетта", — отметило агентство.
Потом шведская певица Зара Ларссон исполнила гимн Евро-2016. "В конце церемонии французские самолеты пролетели строем, изобразив флаг Франции, а трибуны окрасились в цвета флагов всех стран-участниц турнира", — добавили сотрудники СМИ.
Напомним, во Франции Чемпионат Европы пройдет на десяти стадионах в девяти городах государства и завершится 10 июля. Первая игра сборной Украины состоится 12 июня, тогда она сразится с Германией.
Видео: Armenian Sports Channel