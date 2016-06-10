Сборная Франции вырвала победу над румынами: видео голов

Во Франции первый матч Чемпионата Европы по футболу (Евро-2016), в котором встретились сборная страны и Румынии, завершился со счетом 2:1.

Игра состоялась в Сен-Дени на стадионе "Стад де Франс".

Первый в противостоянии гол на 58-й минуте забил француз Жиру, который после навеса Пайе справа головой переправил мяч в сетку ворот, при этом голкипер ошибся на выходе и не добрался до мяча.

Между тем уже на 65-й румынам удалось сравнять счет — Станчу заработал пенальти (Эвра сфолил в своей штрафной), а Станку его реализовал, уверенно пробив низом, после чего вратарь соперника завалился вправо и шансов достать мяч у него не было.

Позже хозяева поля пытались исправить ситуацию, у них ничего не получалось в атаке, но на последних минутах игры сборной Франции все же удалось вырваться вперед и победить: Пайе мощно пробил в дальнюю "девятку", записав гол на счет своей команды.

Составы команд-соперниц:

Франция — Румыния 2:1

Голы: Жиру, 57, Пайе, 89 — Станку, 65 (с пенальти)

Франция: Льорис — Санья, Рами, Косельни, Эвра — Погба (Мартиаль, 77), Канте, Матуиди — Гризманн (Коман, 66), Жиру, Пайе (Сиссоко, 90+1);

Румыния: Тэтэрушану — Сапунару, Кирикеш, Григоре, Рац — Станчу (Кипчу, 72), Хобан, Пинтилий — Попа (Торже, 82), Андоне (Алибек, 61), Станку;

Предупреждения: Жиру - Кирикеш, Рац.

Видео голов

Напомним, во Франции Чемпионат Европы пройдет на десяти стадионах в девяти городах государства и завершится 10 июля. Первая игра сборной Украины состоится 12 июня, тогда она сразится с Германией.

Видео: craziest football

