Евро-2016: мэрия Марселя отменила концерт ради сборной России

Мэрия Марселя отменила концерт в фан-зоне, чтобы не тревожить сборную России.

Об этом пишет Телеграф, ссылаясь на La Marseillaise.

В Марселе ради спокойствия сборной России был отменён концерт исполнителя диско-музыки Церрона. Его выступление должно было состояться в фан-зоне чемпионата Европы по футболу после матча открытия между командами Франции и Румынии, которая находится рядом с отелем российской команды.

"Учитывая близость фан-зоны в Марселе к гостинице, где живёт сборная России, было принято решение отменить концерт Церрона, чтобы не беспокоить команду и дать ей отдохнуть в преддверии матча на "Велодроме" со сборной Англии", — цитирует сообщение мэрии AFP.

AFP также пошутила в своём "твиттере" на тему того, как именно был решён вопрос с отменой концерта: "Русские игроки позвонили Путину и попросили его сделать так, чтобы рядом с ними никто слишком сильно не шумел".

Напомним, сборная Франции вырвала победу над румынами.