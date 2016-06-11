Уэльс вырывает победу над Словакией на Евро-2016, видео голов

Во Франции третий матч Чемпионата Европы по футболу (Евро-2016), в котором встретились сборная Уэльса и Словакии (группа В), завершился со счетом 2:1.

Игра проходила в Бордо на стадионе "Стад-де-Бордо".

В начале противостояния валлийцам удалось первыми открыть счет, их игрок Бэйл со стандарта перекинул стенку и отправил мяч в дальний угол, голкипер не успел среагировать на удар.

После этого они не прекращали попыток поразить ворота соперника и создали опасный момент на 36-минуте. Тогда Гантер пролетел по правой бровке и подал на дальнюю, где Тейлор попытался сбросить мяч в центр штрафной площадки, однако словацкие защитники пресекли атаку.

Во втором тайме сборная Словакии сравняла счет: Мак вошел в чужую штрафную по ее правому краю и отдал в центр, где Дуда ушел от валлийца и пробил в противоход вратарю. Команда также могла вырваться вперед благодаря заработанному Вайссом штрафному, но он его не реализовал.

Между тем команда Уэльса не растерялася и пыталась снова забить гол, что ей и удалось ближе к концу матча: Рэмси "продрался" через центр поля, ушел от Шкртела и отдал немного правее на Робсона-Кану, который в касание переправил мяч в сетку словацких ворот.

Уэльс — Словакия 2:1

Голы: Бэйл, 11, Робсон-Кану, 81 — Дуда, 62

Словакия: Козачик, Пекарик, Дюрица, Шкртел, Швенто, Грошовски (Дуда, 60), Куцка, Вайсс (Стох, 83), Хамшик, Мак, Дюриш (Немец, 60);

Уэльс: Уорд, Честер, Э. Уильямс, Дэвис, Гантер, Аллен, Эдвардс (Лэдли, 68), Рэмси (Ричардс, 88), Тейлор, Бэйл, Дж. Уильямс (Робсон-Кану, 71);

Предупреждения: Грошовски, Мак, Вайсс, Куцка, Шкртел.

Видео гола Бэйла

Видео гола Дуды

Видео гола Робсона-Кану

Напомним, ранее второй матч Евро-2016, в котором встретились сборная Албании и Швейцарии (группа А), завершился со счетом 0:1. Видео голов можно посмотреть здесь.

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