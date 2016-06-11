Англия упустила победу над Россией на Евро-2016, видео голов

Во Франции четвертый матч Чемпионата Европы по футболу (Евро-2016), в котором встретились сборная Англии и России (группа В), завершился со счетом 1:1.

Игра проходила в Марселе на "Велодроме".

Первый тайм начался динамично, англичане могли вырваться вперед уже на первых минутах, однако голкипер россиян защитил свои ворота от мяча, направленного туда Лалланой, который немого позже промахнулся с очень выгодной позиции.

Во втором тайме сборная России создала опасный момент возле ворот противника на 63-й минуте, тогда Смолов коварно пробивал и мог попасть в угол, а на 70-й счет чуть не открыл Руни, но голкиперу удалось перевести мяч в штангу.

Между тем через три минуты сборная Англии таки вырвалась вперед — Дайер забил со штрафного — а на 82-й в ворота россиян снова попал мяч, но он был забит из офсайда и на счет не повлиял.

В конце основного времени игры команда России не создала опасных моментов возле ворот англичан, однако в добавленное (арбитр приплюсовал три минуты) — на 92-й минуте — сумел забить Березуцкий.

Англия — Россия 1:1

Голы: Дайер, 73 — В. Березуцкий, 90+2;

Англия: Харт — Уокер, Кэхилл, Смоллинг, Роуз — Алли, Дайер — Лаллана, Руни (Уилшир, 78), Стерлинг (Милнер, 87) — Кейн;

Россия: Акинфеев — Смольников, Игнашевич, В. Березуцкий, Щенников — Нойштедтер (Глушаков, 80), Головин (Широков, 77) — Смолов (Мамаев, 85), Шатов, Кокорин — Дзюба;

Предупреждения: Кэхилл — Щенников.

Видео гола Дайера

Видео гола Березуцкого

Напомним, третий матч Чемпионата Европы по футболу, в котором встретились сборная Уэльса и Словакии (группа В), завершился со счетом 2:1. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео голов, можно здесь.

Видео: Vetal Cherepenko, Club 34 поиск интересного

