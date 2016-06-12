Массовые драки в Марселе: десятки раненых и клиническая смерть, опубликовано видео и новые фото

На одного из россиян заведено уголовное дело.
Проблемы на стадионе начались после того, как со стороны болельщиков РФ почти в конце игры в сектор болельщиков Англии была выпущена сигнальная ракета.
Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает BBC. Потом некоторые разгоряченные фаны начали перелезать через барьеры, разделяющие сектора.
Angleterre-Russie : incidents dans le virage... LaProvence
Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами. Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.
Ça part en live dans le virage sud #ANGRUS #Marseille #EURO2016 pic.twitter.com/sphaMY0sIx— Christine Laemmel (@laemmelc) 11 июня 2016 г.
Кроме того, французским врачам пришлось бороться за жизнь 50-летнего английского болельщика, избитого 11 июня российскими фанатами, сообщает La Provence.
По сообщениям французских СМИ, у пострадавшего очень тяжелые травмы. Его имя пока не раскрывают. Известно лишь, что англичанин пережил клиническую смерть.
Ночная драка между фанатами продолжилась в городском порту Марселя. Там полиции пришлось применить слезоточивый газ. После того, как англичане не успокоились и продолжили забрасывать бутылками полицейских, те повторно применили слезоточивый газ и полностью разогнали тысячную толпу.
Французские власти уже завели уголовное дело на одного российского болельщика и могут связать его с получившим тяжелые травмы англичанином.
Об этом заявил президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, сообщает "Р-Спорт".
"Дело на одного российского болельщика, действительно, возбуждено. Пока не знаю, по какому факту. Он был задержан в Старом порту. Была информация, что один англичанин имеет тяжелые ранения. Возможно, полиция будет стараться связать нашего соотечественника с этим инцидентом", — рассказал футбольный чиновник.
Число пострадавших в драках, связанных с матчем сборных Россией и Англией, почти достигло 40 человек. Об этом со ссылкой на в префектуре Марселя, сообщает La Provence. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также в префектуре подтвердили, что один англичанин находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в ходе беспорядков пострадали трое полицейских.
Ранее "Главред" сообщал, что Англия упустила победу над Россией, после того как на 90+2 минуте Березуцкий сравнял счет (англичанин Дайер отличился на 73-й минуте).
Фото: @laemmelc, La Provence.com