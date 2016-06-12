Массовые драки в Марселе: десятки раненых и клиническая смерть, опубликовано видео и новые фото

По окончании вчерашнего матча Евро-2016 между сборными Англии и России в Марселе снова вспыхнули массовые драки болельщиков, в которых пострадали десятки людей, а один из фанов пережил клиническую смерть.

Проблемы на стадионе начались после того, как со стороны болельщиков РФ почти в конце игры в сектор болельщиков Англии была выпущена сигнальная ракета.

Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает BBC. Потом некоторые разгоряченные фаны начали перелезать через барьеры, разделяющие сектора.



Angleterre-Russie : incidents dans le virage... LaProvence

Около 30 российских болельщиков прорвали оцепление стюардов и побежали в сектор с английскими фанатами. Они хотели сорвать флаги и начали закидывать англичан разными предметами. В дело вмешались стюарды, и диктор несколько раз на русском языке попросил россиян угомониться.

Кроме того, французским врачам пришлось бороться за жизнь 50-летнего английского болельщика, избитого 11 июня российскими фанатами, сообщает La Provence.

По сообщениям французских СМИ, у пострадавшего очень тяжелые травмы. Его имя пока не раскрывают. Известно лишь, что англичанин пережил клиническую смерть.

Ночная драка между фанатами продолжилась в городском порту Марселя. Там полиции пришлось применить слезоточивый газ. После того, как англичане не успокоились и продолжили забрасывать бутылками полицейских, те повторно применили слезоточивый газ и полностью разогнали тысячную толпу.

Французские власти уже завели уголовное дело на одного российского болельщика и могут связать его с получившим тяжелые травмы англичанином.

Об этом заявил президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин, сообщает "Р-Спорт".

"Дело на одного российского болельщика, действительно, возбуждено. Пока не знаю, по какому факту. Он был задержан в Старом порту. Была информация, что один англичанин имеет тяжелые ранения. Возможно, полиция будет стараться связать нашего соотечественника с этим инцидентом", — рассказал футбольный чиновник.

Число пострадавших в драках, связанных с матчем сборных Россией и Англией, почти достигло 40 человек. Об этом со ссылкой на в префектуре Марселя, сообщает La Provence. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Также в префектуре подтвердили, что один англичанин находится в тяжелом состоянии. Кроме того, в ходе беспорядков пострадали трое полицейских.

Ранее "Главред" сообщал, что Англия упустила победу над Россией, после того как на 90+2 минуте Березуцкий сравнял счет (англичанин Дайер отличился на 73-й минуте).

Фото: @laemmelc, La Provence.com