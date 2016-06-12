Сборная Украины достойно проиграла немцам: опубликованы фото и видео голов

Сегодня,12 июня, во Франции на Чемпионате Европы (Евро-2016) в Лилле завершился матча первого тура группового этапа Евро-2016, где встречались сборная Украины и действующие чемпионы мира сборная Германии.

Немцы стартует с победы, но украинцы — просто красавцы!

Германии – Украина — 2:0.

Немцы открыли счет уже на 19 минуте. Шкродан Мустафи забил головой. После розыгрыша сомнительного штрафного.

В первом тайме немцы больше владели мячом и чаще находились на нашей половине поля, однако украинцы также имели два момента.

Так, Коноплянка на старте матча пробивал, а на 26-й минуте Хачериди головой замыкал подачу с углового. Оба раза немцев выручил голкипер Мануэль Нойер. А еще в одном эпизоде мяч с линии вынес защитник сборной Германии Боатенг.

После перерыва Нойер первым из вратарей серьезно вступил в игру. На 57-й минуте голкипер потащил из угла мяч после мощного удара со штрафного Ракицкого.

Вскоре сэйвом ответил Пятов, достав мяч летевший в верхний угол после удара Хедиры.

Но на этом активности на долгое время затихли. Второй тайм был не таким уже веселым, как первый.

Немцы стали играть на удержание счета, стараюсь не пускать на свою половину поля. Украинцы немного выдохлись, не было уже столь быстрых забегов наших флангов.

В концовке команды обменялись опасными моментами. Сначала Озил вышел один на один, не пробил Пятова. А потом Мустафи едва не перебросил Нойера, отдавая ему пас назад.

Ну и в компенсированное время, когда украинцы пошли на штурм, немцам удалась контратака. И после прострела Озила мяч вколотил в ворота Швайнштайгер. Победа Германии – 2:0, пишет Сегодня.

В социальных сетях болельщики писали, что гордятся игрой нашей команды:

"Отличный матч мы с вами смотрим!", "Давайте Украинцы! Я с вами! ", Ребята очень здорово смотрятся в игре против чемпионов мира!, "Очень прилично смотримся!Нойер единственная машина у немцев пока))Продолжим так-удача придёт!Болеем дальше".

Германия: 1. Нойер — 4. Хеведес, 17. Боатенг, 2. Мустафи, 3. Хектор — 18. Кроос, 6. Хедира — 13. Мюллер, 8. Озил, 11. Дракслер — 19. Гетце

Украина: 12. Пятов — 17. Федецкий, 3. Хачериди, 20. Ракицкий, 13. Шевчук — 6. Степаненко, 16. Сидорчук — 7. Ярмоленко, 9. Коваленко, 10. Коноплянка — 8. Зозуля.

Напомним, сборная Польши минимально обыграла ирландцев на Евро-2016, а сборная Хорватии победила турков со счетом 1:0.

видео: vk.com/video