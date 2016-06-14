Шевченко назвал сильные стороны следующего соперника сборной Украины на Евро-2016

Следующий соперник сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу (Евро-2016) во Франции — Северная Ирландия — обладает сильными сторонами, в частности, у команды есть бойцовские качества.

Об этом на пресс-конференции во французском Экс-ан-Провансе рассказал помощник главного тренера украинцев Андрей Шевченко, говорится на сайте ФФУ.

В то же время он уточнил, что после игры с Германией среди наших спортсменов травмированных нет, и сборная в полном составе будет готовиться к будущему матчу.

"Сильные стороны Северной Ирландии — бойцовские качества и стандартные положения. Команды, которые играют в английском стиле, играют до конца", — отметил специалист.

По его словам, "это хорошо организованная, компактная команда". "Играет от обороны, закрывает фланги, удачно строит контратаки. Все эти моменты мы должны учесть", — добавил помощник главного тренера.

Напомним, во Франции Чемпионат Европы пройдет на десяти стадионах в девяти городах государства и завершится 10 июля. Вторая игра сборной Украины состоится 16 июня, тогда она и сразится с Северной Ирландией.