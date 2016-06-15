Украинец вошел в ТОП -10 лучших боксеров мира

Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко вошел в ТОП-10 лучших боксеров мира в независимости от весовой категории (Р4Р)

Рейтинг обнародовал американский журнал The Ring, сообщает Boxing News.

Стоит отметить, что Ломаченко стал третьим среди украинцев в первой десятке рейтинга P4P — ранее подобное достижение удавалось только братьям Кличко, хотя выше Ломаченко в нем поднимался только Владимир (2-е место). Виталий же в свое время замыкал первую десятку рейтинга.

Список по-прежнему возглавляет никарагуанец Роман Гонсалес, а Ломаченко разместился на 7-й позиции. Это произошло после яркой победы украинца над пуэрториканцем Романом Мартинесом в титульном бою 11 июня.

В субботу, 11 июня, поздно вечером чемпион мира по версии WBO в полулегком весе боксер Василий Ломаченко провел бой с пуэрториканцем Романом Мартинесом, победил нокаутом, станов новым чемпионом мира по версии WBO во 2-м полулегком весе.