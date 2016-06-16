"Какая боль, какая боль…" Как словаки сборную России до слез довели, опубликованы фото

Расстроенные игроки команды не скрывали эмоций.
Не скрывали эмоций нападающие Федор Смолов и Артем Дзюба, полузащитники Олег Шатов и Денис Глушаков. Особенно безутешен был герой матча против сборной Англии защитник Василий Березуцкий, который на 90+2 минуте сравнял счет.
Активно реагировал на происходящее на футбольном поле главный тренер Леонид Слуцкий, постоянно подгоняющий вперед своих подопечных.
В то же время относительно прилично вели себя фаны, предупрежденные об угрозе дисквалификации сборной России в случае, если они устроят новые беспорядки на стадионе.