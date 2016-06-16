Как украинский комментатор потролил сборную России после проигрыша на Евро-2016, опубликовано видео

Сборная Словакии, победив на Чемпионате Европы по футболу (Евро-2016) во Франции команду из РФ, указала россиянам, "где колхоз и где поребрик европейского футбола".

Об этом после матча сообщил комментатор украинского телеканала "Футбол 2" Андрей Столярчук, пишет Трибуна в cвоем Twitter-аккаунте.

Журналист порадовался успеху словаков, которым в первом тайме матча дважды удалось поразить ворота соперников.

Также в конце трансляции противостояния Столярчук процитировал премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, адресованные крымчанам: "... здоровья, вы тут держитесь".

Комментатор канала "Футбол 2" Андрей Столярчук троллит Россию. Кстати, уже не первый раз https://t.co/1fiz8KAUyg pic.twitter.com/tHB9zSKddx — Tribuna.com Украина (@tribunaua) 15 червня 2016 р.

Напомним, во Франции матч между сборными Словакии и России состоялся 15 июня, он завершился со счетом 2:1. Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть фото и видео, можно здесь.