Евро-2016: сборная Англии добыла волевую победу над валлийцами, опубликованы фото и видео

В четверг, 16 июня, на Евро-2016 в группе В был сыгран матч между сборными Англии и Уэльса. Игра завершилась победой подопечных Роя Ходжсона со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыли валлийцы. На 42-й минуте Гарет Бэйл пробил со штрафного с тридцати пяти метров - мяч полетел точно в нижний ворот англичан.

Во втором тайме англичане сравняли счет. На 56-й минуте Даниэль Старридж подхватил мяч на углу штрафной, навесил в центр, где мяч попал к Варди, а Джейми с пару метров расстрелял ворота соперника.

А на второй компенсированной минуте встречи стремительная атака англичан закончилась результативным ударом Даниэля Старриджа с пяти метров.

Англия — Уэльс 2:1

Голы: Варди, 56, Старридж, 90+2 — Бэйл, 42

Англия: Харт — Уолкер, Кэхилл, Смоллинг, Роуз — Алли, Дайер, Руни — Лаллана (Рашфорд, 73), Кейн (Варди, 46), Стерлинг (Старридж, 46)

Уэльс: Хеннесси — Гантер, Честер, Э. Уильямс, Дэвис, Н. Тейлор — Ледли (Эдвардс, 67), Рэмси, Аллен — Робсон-Кану (Джонатан Уильямс, 71), Бэйл

Предупрежден: Дэвис

Таким образом, после двух туров, в группе В сборная Англии набрала 4 очка и занимает первое место, а у сборная Уэльса с тремя очками занимает третье место.

Напомним, в среду сборная Словакии одержала победу над россиянами со счетом 2:1.