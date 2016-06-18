Бельгия разгромила Ирландию на Евро-2016, опубликованы фото и видео голов

Во Франции очередной матч Чемпионата Европы по футболу (Евро-2016), в котором встретились сборные Бельгии и Ирландии (группа Е), завершился со счетом 3:0.

Игра проходила в Бордо на стадионе "Стад-де-Бордо".

Первый тайм начался с активной атаки ирландцев, потом инициативу взяли в руки бельгийцы и могли открыть счет уже в начале противостояния: Карраско "прострелил" с правого фланга, но мяч оказался в руках у голкипера.

Позже сборная Бельгии поразили ворота соперника, однако гол не засчитали, поскольку он был забит из офсайда (положение вне игры). В конце первой части матча спортсмены не прекращали попыток забить, создали несколько моментов, но атаки не увенчались успехом.

Между тем уже на первых минутах второго тайма бельгийцы открыли счет. На 48-й де Брюйне прошел справа и дал пас Лукаку, который неотразимо пробил из-за пределов штрафной в дальний угол ворот.

Спустя немного больше десяти минут сборная увеличила преимущество, тогда Витсель точно пробил головой, а на 70-й Бельгия окончательно испортила настроение ирландцам: Лукаку реализовал выход три на одного, сумев забить второй за игру гол.

Бельгия — Ирландия 3:0

Голы: Р. Лукаку, 48, 70, Витсель, 61

Бельгия: Куртуа — Менье, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген — Карраско (Мертенс, 64), Витсель, Дембеле (Наингголан, 57), Азар — де Брюйне — Р. Лукаку (Бентеке, 82);

Ирландия: Рандольф — Коулмэн, О'Ши, Кларк, Уорд — Хендрик, Уилан, Маккарти (Макклин, 62), Брэди — Хулахан (Макгиди, 71) — Лонг (Кин, 78);

Предупреждения: Вермален — Хендрик.

Видео голов

Напомним, 16 июня проходил матч между сборными Украины и Северной Ирландии, которые входят в группу С, и завершился со счетом 2:0. После них сыграли еще две команды из этой группы, раскатав нулевую ничью, а украинцы потеряли шансы выйти в 1/8 Евро-2016.

Видео: Ibrahimovic The Boss