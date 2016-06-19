Сборная Португалии не смогла обыграть австрийцев, а Венгрия выходит в плей-офф: видео голов

Во Франции на Чемпионате Европы по футболу (Евро-2016), состоялись заключительные поединки второго тура группового этапа, в котором сборная Португалии не смогла обыграть команду Австрии, а сборная Исландия сыграла вничью с командой Венгрии.

Матч на арене "Парк-де-Пренс" в Париже, где сражались португальцы и австрийцы, завершился вничью — 0:0.

На 79-й минуте Криштиану Роналду с "точки" не реализовал пенальти, попав в стойку. Тем не менее, лидер пиренейцев установил рекорд по числу матчей за сборную Португалии — 128, пишет Укринформ.

В другом поединке сборные Венгрии и Исландии разошлись миром — 1:1 и венгры попадают в плей-офф.

Исландцы вышли вперед до перерыва — на 40-й минуте Гильфи Сигурдссон реализовал пенальти, назначенный за фол Томаша Кадара, который сбил в своей штрафной капитана сборной Исландии Арона Гуннарссона.

В концовке встречи сработала замена наставника венгров Бернда Шторка. На 88-й минуте Неманья Николич, который заменил Золтана Штибора, прострелил с правого фланга, и защитник островитян Биркир Севарссон занес мяч в собственные ворота. Даже если и не он, то передачу готов был замыкать Адам Солои.

Стоит отметить турнирное положение команд: Венгрия — 4 очка, Исландия — 2, Португалия — 2, Австрия — 1.

В третьем туре, 22 июня, Исландия в Сен-Дени встретится с Австрией, а Венгрия в Лионе.

видео: youtube.com